Terör örgütü propagandası yapan 2 kişi tutuklandı

Adıyaman’da sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaparak devlet büyüklerine hakaret eden 2 kişi tutuklandı.
Geçtiğimiz günlerde Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Adıyaman merkez, Gerger ve Besni ilçelerinde yaptıkları operasyonda 5 kişiyi göz altına almıştı. Sosyal medya üzerinden Zeytin Dalı Harekatını eleştirerek, terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan ve devlet büyüklerine hakaret eden şahıslardan H.D. ve İ.Y.’nin emniyetteki sorgulamaları tamamlandı.
Adli makamlara sevk edilen iki şahıs mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gözaltına alınan diğer kişilerin sorgulamalarının sürdüğü öğrenildi.
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