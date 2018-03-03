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Terör örgütü propagandası yapan eski HDP ilçe başkanı tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.03.2018 17:50 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesinde terör örgütü propagandası yapmak suçundan gözaltına alınan eski HDP İlçe Başkanı Fahrettin Kiraz tutuklandı.Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü bağlı ekipler, terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla Antalya 10.

Antalya’nın Alanya ilçesinde terör örgütü propagandası yapmak suçundan gözaltına alınan eski HDP İlçe Başkanı Fahrettin Kiraz tutuklandı.
Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü bağlı ekipler, terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla Antalya 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nce hakkında 3 yıl 9 ay hapis cezası bulunan ve gözaltı kararı çıkartılan eski HDP İlçe Başkanı Fahrettin Kiraz’ın yakalanması çalışma başlattı. Ekipler, çalışma sonucu şüpheli Kiraz’ı dün akşam saatlerinde yol kontrolünde durdukları araçta gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kiraz, Alanya Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak Alanya L Tipi Cezaevi’ne gönderildi. Kiraz 14 Nisan 2017 tarihinde de yine ayni suçtan tutuklanmıştı.

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