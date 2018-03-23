Terör örgütü propagandası yapan işçi tutuklandı

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde orman işçisi olarak çalışan ve Cesur Karagöz, Zeytin Dalı Harekatı’na yönelik terör örgütlerini övücü paylaşımlar yaptığı iddiasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Bolu’nun Mudurnu ilçesi Orman İşletme Müdürlüğü’nde bünyesinde taşeron firmada işçi olarak çalışan Cesur Karagül isimli şahıs, sosyal medya üzerinden Zeytin Dalı Harekatı’na ilişkin terör örgütlerini övücü paylaşımlar yaptı.
Karagül’ün yaptığı paylaşımları gören diğer kullanıcıların ihbarı üzerine Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı. Hakkında yakalama kararı çıkarılan Cesur Karagül, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçede bulunan evine yapılan operasyonla gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen orman işçisi Cesur Karagül, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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