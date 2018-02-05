Terör örgütü propagandasına 3 tutuklama

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ'da sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandasını yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 10 kişiden 3'ü tutuklandı. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin kişisel sosyal medya hesaplarından terör örgütleri lehine propaganda yapan ve gerçek dışı paylaşımlarda bulunan kişileri tespit ederek çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu 2'si kent merkezi olmak üzere, Çorlu, Çerkezköy'den 10 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki soruşturmaları tamamlanan şüpheliler, güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden M.S., T. Ç. ve A.Y., tutuklanırken, 8 şüpheli adli kontrol şartıyla ile serbest bırakıldı.
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