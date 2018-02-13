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Terör örgütü propagandasına 4 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ | 13.02.2018 11:10 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’da sosyal medyadan terör örgütü PYD/PKK propagandası yapan 4 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda Suruç İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Şanlıurfa’da sosyal medyadan terör örgütü PYD/PKK propagandası yapan 4 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda Suruç İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda, "terör örgütü propagandası" yaptıkları iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı.
Sağlık kontrolünün ardından 4 kişi sorgulanmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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