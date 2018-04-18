Terör örgütüne büyük darbe

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütünün eroin yapımında kullandığı 430 kilo asit anhidrit maddesini batıdan doğuya taşıyan tıra operasyon yaptı.
Kapıkule Sınır Kapısı’ndan giriş yapan bir tırın, eroin yapımında kullanılan asit anhidrit maddesi taşıdığı istihbaratını alan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, İzmit ilçesinde tırı durdurdu. Yapılan ilk aramada herhangi bir madde bulunamazken, daha sonra narkotik köpeği Stark’la arama yapıldı. Stark kısa sürede, benzin deposunun içine yapılan ayrı bir depoya gizlenmiş maddeyi buldu. Narkotim ekipleri, hortumla asit anhidrit maddesini bidonlara boşaltarak, 2 kişiyi gözaltına aldı. Ele geçirilen asit anhidrit maddesinin terör örgütüne gittiği belirlendi. Peş peşe yapılan operasyonlar ile büyük darbe alan terör örgütlerinin, maddeyi eroin yapımında kullandıkları belirlendi. Ele geçirilen 430 kilo asit anhidrit ile 223 kilo eroinin yapılabileceği ifade edildi.
Gözaltına alınan iki kişi tutuklandı.
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