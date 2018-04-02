Terör örgütünün İstanbul’daki kaçak sigara deposuna baskın

İstanbul’da terör örgütünün kaçak sigara deposu olarak kullandığı iş hanına baskın yapıldı. İş hanındaki çok sayıda gizli bölmeden binlerce kaçak sigara paketi ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Küçükçekmece’de terör örgütünün kaçak sigara deposu olarak kullandığı bir iş hanına büyük bir operasyon yaptı. Kaçakçılık ekipleri yaptıkları istihbarat çalışmaları neticesinde Küçükçekmece Kanarya Mahallesi’de 4 katlı bir iş hanını, terör örgütünün kaçak sigara deposu olarak kullandığını tespit etti.

Dedektör köpek eşliğinde yapılan operasyonda polis ekipleri terör örgütünün gelir kaynağı olarak kullandığı sigaraları, iş hanı içerisinde hazırlanmış gizli bölmelerde buldu. Duvarları delerek bina içerisinde çok sayıda gizli bölmede saklanan kaçak sigaralara el konuldu. Ayrıca kaçak sigaraların bodrum katına sonradan kazılan tünellerde de saklandığı tespit edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin son 1 hafta içinde piyasa değeri 3 milyon TL olan kaçak sigara ve alkol ele geçirildiği öğrenildi. Depo olarak kullanılan aynı iş hanına 1 hafta öncede operasyon düzenleyen ekipler toplamda 8 kişiyi gözaltına aldı.