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Terör örgütünün propagandasını yapan Suriyeli adliyeye sevk edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 22.03.2018 10:54 | Son Güncelleme

Kayseri Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı TEM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada PKK/KCK-YPG/PYD terör örgütünün propagandasını yapmaktan gözaltına alınan Suriye uyruklu şahıs, adliyeye sevk edildi.Edinilen bilgiye göre, PKK/KCK-YPG/PYD terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yapılan çalışmalarda, PKK/KCK-YPG/PYD terör örgütünün propagandasını yapan Suriye uyruklu Ömer Elsilo, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.Kayseri Emniyet Müdürlüğü’nde sorgusu tamamlanan Ömer Elsilo doktor kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Terör örgütünün propagandasını yapan Suriyeli adliyeye sevk edildi

Kayseri Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı TEM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada PKK/KCK-YPG/PYD terör örgütünün propagandasını yapmaktan gözaltına alınan Suriye uyruklu şahıs, adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, PKK/KCK-YPG/PYD terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yapılan çalışmalarda, PKK/KCK-YPG/PYD terör örgütünün propagandasını yapan Suriye uyruklu Ömer Elsilo, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Kayseri Emniyet Müdürlüğü’nde sorgusu tamamlanan Ömer Elsilo doktor kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Terör örgütünün propagandasını yapan Suriyeli adliyeye sevk edildi

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