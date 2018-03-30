Terör propagandası yapan 2 üniversiteli adliyeye sevk edildi

Zonguldak’ta sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptıkları ve ’Zeytin Dalı Harekâtı’nı eleştirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 üniversite öğrencisi adliyeye sevk edildi.
Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Zeytin Dalı Harekatı’nı sosyal medya üzerinden eleştiren ve PKK/KCK silahlı terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edilen üniversite öğrencileri K.G. ve Y.G.’yi gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan 2 kişi, sabah erken saatlerde Zonguldak Adliyesine sevk edildi.
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