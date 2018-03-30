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Terör propagandası yapan 2 üniversiteli adliyeye sevk edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 30.03.2018 11:50 | Son Güncelleme

Zonguldak’ta sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptıkları ve ’Zeytin Dalı Harekâtı’nı eleştirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 üniversite öğrencisi adliyeye sevk edildi.Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Zeytin Dalı Harekatı’nı sosyal medya üzerinden eleştiren ve PKK/KCK silahlı terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edilen üniversite öğrencileri K.G.

Zonguldak’ta sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptıkları ve ’Zeytin Dalı Harekâtı’nı eleştirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 üniversite öğrencisi adliyeye sevk edildi.
Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Zeytin Dalı Harekatı’nı sosyal medya üzerinden eleştiren ve PKK/KCK silahlı terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edilen üniversite öğrencileri K.G. ve Y.G.’yi gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan 2 kişi, sabah erken saatlerde Zonguldak Adliyesine sevk edildi.

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