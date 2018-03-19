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Terör propagandası yapan 5 kişi gözaltına alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.03.2018 14:57 | Son Güncelleme

Adıyaman’da sosyal medyada terör propagandası yaptığı iddia edilen 5 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptıkları iddia edilen Ö.B, V.Y., H.D., i.Y.

Terör propagandası yapan 5 kişi gözaltına alındı

Adıyaman’da sosyal medyada terör propagandası yaptığı iddia edilen 5 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptıkları iddia edilen Ö.B, V.Y., H.D., i.Y. ve H.H., isimli şahısların kaldıkları Besni, Gerger ve Adıyaman merkezdeki evlerine operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda Ö.B, V.Y., H.D., i.Y. ve H.H.,isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde alınan sağlık raporlarının ardından sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Terör propagandası yapan 5 kişi gözaltına alındı

Terör propagandası yapan 5 kişi gözaltına alındı

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