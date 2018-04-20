Terör propagandası yapan 6 asker gözaltına alındı

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli 6 asker, terör propagandası yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı emrinde Jandarma Er olarak görev yapan Y.E.G., Ş.S., O.Y., N.Ç., İ.A. ve A.T. kendi sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK lehine propaganda yaptığı gerekçesiyle Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen jandarma erlerden Y.E.G., Ş.S., O.Y. ve N.Ç. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken Ahmet T. ve İslam A. ise, adli makamlarca tutuklanarak Kastamonu Kapalı Cezaevine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
ABD'den çok konuşulacak erken seçim açıklaması
24 Haziran erken seçim tarihinde dikkat çeken detay
Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? 24 Haziran erken seçimleri beklentileri yükseltti
Selahattin Demirtaş'tan erken seçim açıklaması
Yer: Adana! Silahı verdi, 'yaparsam öldür' dedi, öldü
Ibiza Adası'nda şok görüntüler! Kalabalığa aldırmadan ilişkiye girdiler
Porno yıldızları bedava Bitcoin dağıttı!
Tekirdağ'da vahşet! Kocasını döve döve öldürdü!
AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam'dan erken seçim açıklaması: Bizi de şaşırttı
Kız kardeşini avutmaya gitti, çırılçıplak poz verdi!
WhatsApp'a özel bir yenilik eklendi
Okuyucu Yorumları 0 yorum