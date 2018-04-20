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Terör propagandası yapan 6 asker gözaltına alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.04.2018 01:09 | Son Güncelleme

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli 6 asker, terör propagandası yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı emrinde Jandarma Er olarak görev yapan Y.E.G., Ş.S., O.Y., N.Ç., İ.A.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli 6 asker, terör propagandası yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı emrinde Jandarma Er olarak görev yapan Y.E.G., Ş.S., O.Y., N.Ç., İ.A. ve A.T. kendi sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK lehine propaganda yaptığı gerekçesiyle Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen jandarma erlerden Y.E.G., Ş.S., O.Y. ve N.Ç. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken Ahmet T. ve İslam A. ise, adli makamlarca tutuklanarak Kastamonu Kapalı Cezaevine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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