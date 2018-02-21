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Terör propagandası yapan 7 HDP’li yönetici tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.02.2018 19:59 | Son Güncelleme

Kocaeli’de sosyal medyadan terör propagandası yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve aralarında eski HDP il başkanının da bulunduğu 7 kişi tutuklandı.Kocaeli’de sosyal medya üzerinden Zeytin Dalı Harekatı’nı karalamaya yönelik propaganda yaparak halkı sokağa dökmeye çalıştığı iddia edilen kişilere yönelik Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada 21 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı.

Kocaeli’de sosyal medyadan terör propagandası yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve aralarında eski HDP il başkanının da bulunduğu 7 kişi tutuklandı.
Kocaeli’de sosyal medya üzerinden Zeytin Dalı Harekatı’nı karalamaya yönelik propaganda yaparak halkı sokağa dökmeye çalıştığı iddia edilen kişilere yönelik Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada 21 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı. Karar sonrasında polis ekiplerince belirlenen adreslere operasyon düzenlenerek HDP ve DBP yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 20 kişi gözaltına alınmıştı. 20 kişiden 6’sı dün adliyeye sevk edilmiş, çıkartıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan, HDP eski Kocaeli İl Başkanı M.A.’nın da aralarında bulunduğu 2’si kadın 7 HDP ve DBP’li yönetici de bugün Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan HDP eski Kocaeli İl Başkanı M.A., Ş.B., A.S., Y.Ö., E.G., Ç.B. ve A.Y.’nin tutuklanmasına karar verildi.

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