Terör propagandası yapan iki Suriyeli tutuklandı

Adıyaman’da sosyal medyada terör propagandası yapmaktan gözaltına alınan iki Suriye uyruklu şahıs tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çocuk istismarı ile ilgili şüphelilere yönelik çalışmalar sırasında Suriye uyruklu A.C. ve Ö.M.’nün sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptıklarını tespit etti. Terör propagandası yapan şahıslar, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette ifadeleri alınan iki Suriyeli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
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