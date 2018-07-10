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Terör propagandası yapan kişi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.07.2018 11:29 | Son Güncelleme

İZMİR'de sosyal medya üzerinden bölücü terör örgütü PKK propagandası yaptığı, şehitler ve şehit ailelerine hakaret ettiği belirlenen bir kişi tutuklandı.

Terör propagandası yapan kişi tutuklandı

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de sosyal medya üzerinden bölücü terör örgütü PKK propagandası yaptığı, şehitler ve şehit ailelerine hakaret ettiği belirlenen bir kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK propagandası yaptığı, şehitler ile ailelerine hakaret ettiği belirlenen M.B.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takip sonucunda adresi belirlenen M.B. ekiplerin düzenlediği operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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