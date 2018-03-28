Terör propagandası yapan şahsın evinden silah ve fişek çıktı

Van’ın Çaldıran ilçesinde sosyal medya üzerinde terör örgütünün propagandasını yapan şahsın evinde silah ve fişek ele geçirildi.

Çaldıran İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yaptığı çalışmaları aralıksız sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapan R.D. isimli şahsın Kuskunkıran Mahallesi’ndeki ikametinde arama yapıldı. Yapılan aramada 1 adet G3 piyade tüfeği, 7 adet G3 piyade tüfeği şarjörü, 190 adet G3 fişeği, 3 adet kalaşnikof marka silaha ait şarjör, 78 adet kalaşnikof fişeği ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Şahıs gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.