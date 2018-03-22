Terör propagandası yapan Suriyeli adliyede

Şeyda AŞATIR/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, terör örgütü PKK/KCK-YPG/PYD propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu Ömer E., sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.
Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) polisinin, terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik sürdürdüğü çalışmalar kapsamında, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü PKK/KCK-YPG/PYD propagandası yaptığı belirlenen Suriye uyruklu Ömer E. gözaltına alındı. İki gün süren sorgusunun ardından örgüt sempatizanı Ömer E., Kayseri Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nde bulunan Adli Tabiplikte sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye çıkarıldı.
FOTOĞRAFLI
Son dakika! Alaattin Çakıcı'nın adamlarına operasyon: 27 gözaltı
Edirne'de kar yağışı başladı! İşte son hava durumu raporu
Üniversitede ilişki skandalı! Herkesin ortasında...
YPG/PKK yandaşları SPD binasını işgal etti
Google'dan cinsel içerikli sitelere girenler dikkat! Google'ın size bir sürprizi var
Flaş açıklama: Şam, saldırılara yanıt vermeye hazır
İnşaat kazısında bulundu! Görenler şaşkına döndü!
Dehşete düşüren olay: Usturayla kendi boğazını kesti
WhatsApp'ın kurucusu: 'Facebook'u silin'
Zinayla suçladıkları çifti kanalizasyon pisliğine buladılar
Erdoğan'dan son dakika ittifak açıklaması
CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdüllatif Şener mi?
Okuyucu Yorumları 0 yorum