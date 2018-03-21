Terör propagandası yapan Suriyeli gözaltına alındı

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, terör örgütü PKK/KCK-YPG/PYD propagandası yaptığı iddidasıyla Suriye uyruklu Ömer Elsilo, gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında sosyal medya hesapları üzerinden PKK/KCK-YPG/PYD propagandası yaptığı belirlenen Suriye uyruklu Ömer Elsilo'yu gözaltına aldı. Elsilo, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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