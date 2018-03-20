Terör propagandası yaptığı iddia edilen askere gözaltı

Samsun’da terör propagandası yaptığı iddia edilen bir asker, polis tarafından gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Kapalı Cezaevinde görevli olduğu öğrenilen er O.B.’nin (21), adliyenin duvarına yazı yazarak terör örgütünün propagandasını yaptığı iddia edildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan O.B. hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Adliyenin duvarına yazıyı kendisinin yazmadığını savunan O.B., "Devletime güveniyorum. Yazanı bulmak istiyorum. Sosyal medyadaki paylaşımları ben yaptım. Bu paylaşımlardan dolayı 14 gün yattım. Ben çocuktum, bilmiyordum. Hakkımda yurt dışına çıkış yasağı uygulandı. Mahkeme devam etmektedir" dedi.
Nöbetçi mahkemeye ifade veren O.B., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Çiftlik Bank iddiaları KKTC'li Bakan Denktaş'ı çıldırttı! 'Bu bebenin burayla ilgisi yok'
Öğretmenden kız öğrencileri şoke eden soru
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afrin açıklaması: Askeri bölüm büyük ölçüde bitti
Dünyanın en acımasız seri katili yakıldı
Erkek çocuklara korkunç taciz: Sizden hoşlandım, beraber eğlenelim!
Nicolas Sarkozy gözaltına alındı!
21 yıl önce katliam yaptı! Polis çay içerken yakaladı!
Mezarlıkta korkutan görüntü! Siz nereye giderseniz oraya bakıyor
ABD'li askerler YPG'li teröristlerle buluştu! Menbiç'te şok görüntü
AK Parti'de devrim gibi karar! İşte 2019 seçimi bombası
Teknolojiye dair doğru bildiğimiz büyük yanlışlar
Facebook'un patronuna büyük şok! Bir günde 4 milyar dolarını kaybetti!
Okuyucu Yorumları 0 yorum