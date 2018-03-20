Terör propagandası yaptığı iddia edilen askere gözaltı

Samsun’da terör propagandası yaptığı iddia edilen bir asker, polis tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Kapalı Cezaevinde görevli olduğu öğrenilen er O.B.’nin (21), adliyenin duvarına yazı yazarak terör örgütünün propagandasını yaptığı iddia edildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan O.B. hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Adliyenin duvarına yazıyı kendisinin yazmadığını savunan O.B., "Devletime güveniyorum. Yazanı bulmak istiyorum. Sosyal medyadaki paylaşımları ben yaptım. Bu paylaşımlardan dolayı 14 gün yattım. Ben çocuktum, bilmiyordum. Hakkımda yurt dışına çıkış yasağı uygulandı. Mahkeme devam etmektedir" dedi.

Nöbetçi mahkemeye ifade veren O.B., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.