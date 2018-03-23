Terör propagandası yaptığı iddia edilen işçi tutuklandı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'nun Mudurnu ilçesinde, sosyal medya üzerinden Zeytin Dalı Harekâtı'na ilişkin, terör örgütlerini övücü paylaşımlar yaptığı iddia edilen işçi Cesur Karagül, tutuklandı.
Mudurnu Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde taşeron firmada işçi olarak çalışan Cesur Karagül, iddiaya göre, sosyal medya üzerinden Zeytin Dalı Harekâtı'na ilişkin terör örgütlerini övücü paylaşımlar yaptı. İhbar üzerine Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı. Hakkında yakalama kararı çıkarılan Karagül, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçede bulunan evinde gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Cesur Karagül tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Son dakika! Erdoğan'dan ABD'ye: Geri adım atmayız
AK Partili isim ihraç ediliyor!
Orgeneral Güler o gece yaşananları anlattı: Akın Öztürk gelmek için yalvardı!
AK Parti'de tartışma yaratan 'FETÖ borsası' iddiasına Başbakan Yıldırım'dan açıklama
Fransa'da IŞİD saldırısı! Ölü ve yaralılar var
Hostese 'yanlış servis' dayağı
4 çocuğundan 2'sini öldüren katil babadan akılalmaz sözler!
Dayı rezaleti! Yeğenini hamile bıraktı! Skandal olayın cezası belli oldu
Ağır Yaşamlar reyting rekorları kırıyor! İşte zayıflattıklarının son hali
Bu kare alışkın olduğunuzdan çok başka
WhatsApp'ın girmediği cep kalmayacak!
Bir ilk! Robot balık Sofi göreve başladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum