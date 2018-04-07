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Terör propagandasına 5 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.04.2018 13:42 | Son Güncelleme

Denizli’de sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK lehine propaganda yaptığı iddia edilen 5 kişi polis tarafından gözaltına alındı.Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri, PKK lehine propaganda yaptıkları öne sürülen 5 kişiyi takibe alarak inceleme başlattı.

Denizli’de sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK lehine propaganda yaptığı iddia edilen 5 kişi polis tarafından gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri, PKK lehine propaganda yaptıkları öne sürülen 5 kişiyi takibe alarak inceleme başlattı. İncelemelerin ardından şahıslar hakkında yakalama kararı çıkarılması üzerine 5 kişi polisin düzenlediği operasyon ile gözaltına alındı. Şahısların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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