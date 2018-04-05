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Terör propagandasından gözaltına alınan şüpheli serbest kaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.04.2018 14:08 | Son Güncelleme

SAMSUN'da, sosyal medyadan 'Zeytin Dalı Harekatı'nı eleştirerek, terör propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan M.Ç., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Terör propagandasından gözaltına alınan şüpheli serbest kaldı

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'da, sosyal medyadan 'Zeytin Dalı Harekatı'nı eleştirerek, terör propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan M.Ç., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Afrin'deki terör örgütlerine yönelik sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı'nı sosyal medya üzerinden eleştirip, terör propagandası yaptığı iddia edilen M.Ç.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.Ç., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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