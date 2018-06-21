Terör sempatizanı hakim karşısında

Şeyda AŞATIR/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’de PKK/KCK-YPG/PYD silahlı terör örgütünün eylemlerinin engellenmesine yönelik yapılan çalışmalarda polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Bülent B., sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye gönderildi.

Kayseri İl Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, 24 Haziran’da yapılacak olan seçimler öncesi PKK/KCK-YPG/PYD silahlı terör örgütünün eylemlerinin ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yapılan çalışmada gözaltına alınan Bülent B. adli tabiplikte sağlık kontrolünden geçirildi. PKK sempatizanı 4 gün süren sorgusunun ardından hakim karşısına çıkarıldı.

FOTOĞRAFLI



