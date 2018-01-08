Terörden aranan 1 kişi, askerlik yaptığı birliğinde gözaltına alındı

HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan aranan ve 2013 yılında PKK/KCK terör örgütünün dağ kadrosuna katıldığı tespit edilen 1 kişi, askerlik yaptığı Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanlığı'nda gözaltına alındı.

Hakkari Valiliği, polis ekiplerinin PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yürüttüğünü belirtti. Valilik, çalışmalar kapsamında; Yüksekova'da 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan aranan ve 2013 yılında PKK/KCK bölücü terör örgütünün kırsal alan kadrosuna katıldığı tespit edilen 1 kişinin, bugün Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanlığı'nda zorunlu askerlik hizmetini yaptığı sırada yakalanarak gözaltına alındığını bildirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.