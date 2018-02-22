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Terörden temizlenen Deyr Suran görüntülendi

YAŞAM HABERLERİ  | 22.02.2018 14:01 | Son Güncelleme

Zeytin Dalı hareketi kapsamın terörden temizlenen Deyr Suvan görüntülendi.Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) destekli ÖSO birlikleri Afrin’in kuzeyindeki Zeytune Arap Viran, Cemile ve Deyr Suvan’ı terör örgütü YPG/PKK’dan temizlemesiyle Bülbül- Azez hattını birleştirmişti.

Zeytin Dalı hareketi kapsamın terörden temizlenen Deyr Suvan görüntülendi.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) destekli ÖSO birlikleri Afrin’in kuzeyindeki Zeytune Arap Viran, Cemile ve Deyr Suvan’ı terör örgütü YPG/PKK’dan temizlemesiyle Bülbül- Azez hattını birleştirmişti. Terörden temizlenen Deyr Suvan görüntülendi. ÖSO’nun İkinci Tugay komutanlarından Yüzbaşı Muhammed El Yusuf Sirgaye Dağının alınmasından sonra Deyr Suvan, Firkan Köyü ve Roma köprüsünün alındığını, böylece PKK/PYD’nin Türkiye bağlantısının kesildiğini söyledi. El Yusuf, Afrin’in kuzeydoğusu ile kuzeyi arasındaki bağlantının sağlanmasından sonra Azez’den Bülbül beldesine giden yolun güvenlik altına alındığını söyledi. Yusuf, şimdi bir sonraki hedeflerinin PKK/PYD’nin elinde tuttuğu Baflon dağı olduğunu söyledi.
Deyr Suvan köyünü teröristlerden temizledikten sonra PKK’nin yollara, evlere döşedikleri mayın ve patlayıcı tuzaklarını temizleme çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyen El Yusuf, köyde az sayıda sivilin de bulunduğunu dile getirdi. El Yusuf, köyün mayınlardan temizlenmesinin ardından isteyen köylülerin evlerine dönebileceklerini, isteyenin de istedikleri yere gitmelerine mani olmadıklarını belirtti.

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