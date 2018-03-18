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Terörden temizlenen Kavkabah köyüne insani yardım

YAŞAM HABERLERİ  | 18.03.2018 19:16 | Son Güncelleme

İNSAN Hak ve Hürriyetleri (İHH), İnsani Yardım Vakfı’nca Zeytin Dalı Harekatı kapsamında PYD/PKK terör örgütünden temizlenen Afrin ilçe merkezine bağlı Kavkabah köyünde yaşayan ailelere insani yardım malzemesi ulaştırıldı.

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)- İNSAN Hak ve Hürriyetleri (İHH), İnsani Yardım Vakfı’nca Zeytin Dalı Harekatı kapsamında PYD/PKK terör örgütünden temizlenen Afrin ilçe merkezine bağlı Kavkabah köyünde yaşayan ailelere insani yardım malzemesi ulaştırıldı. İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütü PYD/PKK unsurlarından arındırılan bölgelerde yaşayan sivillere Türkiye’deki hayırseverlerin gönderdiği insani yardım malzemelerini ulaştırmaya devam ettiklerini söyledi. Tosun, “Afrin ilçe merkezinin güneyinde terör örgütünden temizlenen Kavkabah köyündeki ailelere aralarında gıda kolisi, çocuk paketi, ekmek ve hijyen kiti bulunan malzemeleri teslim ettik” dedi. Halkın sağlık noktasında ciddi ihtiyaçlarının olduğunu tespit ettiklerini söyleyen Tosun, Gönüllü doktorları tarafından köy halkına yapılacak sağlık kontrollerinin ardından gerekli ilaç desteğinde de bulunacaklarını belirterek, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından terör örgütü PYD/PKK’dan temizlenen Kavkabah köyündeki sivillere yönelik desteklerinin devam edeceğini kaydetti.

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