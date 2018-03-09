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Terörden temizlenen köyde kutlama ve sevinç

YAŞAM HABERLERİ  | 09.03.2018 20:33 | Son Güncelleme

ZEYTİN Dalı Harekatı kapsamında TSK ve Özgür Suriye Ordusu güçleri şiddetli çatışmaların ardından Afrin’in Meryemeyn köyünü teröristlerden temizledi.

Terörden temizlenen köyde kutlama ve sevinç

Hasan KIRMIZITAŞ/AFRİN (Suriye), (DHA)- ZEYTİN Dalı Harekatı kapsamında TSK ve Özgür Suriye Ordusu güçleri şiddetli çatışmaların ardından Afrin’in Meryemeyn köyünü teröristlerden temizledi. Saatler süren çatışmaların ardından köye giren ve siviller tarafından kucaklanarak karşılanan ÖSO güçleri, havaya ateş açarak sevinç gösterisi yaptı.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), terör örgütü PYD/PKK denetiminde olan Afrin’e bağlı Meryemeyn köyünün özgürleştirilmesi için sabah saatlerinde operasyon başlattı. Operasyona katılan ÖSO güçlerine havan ve roketli saldırıların yapıldığı köydeki teröristlere ait hedefler, savaş uçakları tarafından hava bombardımanı ile vuruldu.
ŞİDDETLİ ÇATIŞMA ÇIKTI
Öğleden sonra şiddetlenen çatışmalar sırasında Meryemeyn köyünde sık sık patlama sesleri duyuldu. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Fırtına obüsü ve çok namlulu roketatarlar ile ateş altına alınarak vurulan teröristlere ait hedeflerden yükselen dumanlar Meryemeyn’e komşu olan köylerden de net biçimde görüldü. Öğleden sonra yoğunlaşan çatışmalar sırasında teröristler ise köye yönelen ÖSO güçlerine sık sık keskin nişancı ateşi ve havan saldırısı ile önlemeye çalıştı.
KÖY HARABEYE DÖNDÜ
Şiddetli çatışmalar akşam saatlerinde teröristlerin tek tek yok edilmesi ile sona erdi. Bazı teröristlerin silahlarını bırakarak kaçtığı köye giren ÖSO birlikleri, burada kalan az sayıdaki sivil tarafından gözyaşı içerisinde kucaklanarak karşılandı. Çatışmalar nedeniyle harabeye dönen köyde sokak sokak terörist arayan ÖSO güçleri, daha sonra tuzaklanmış patlayıcı olup olmadığını kontrol etmeye başladı. Bu arada köydeki birçok evin duvarının yıkılmış olduğunu, roket ve havanlarla hedef alınan teröristlere ait bazı araçların ise hala yandığı görüldü.
ÖSO GÜÇLERİNDEN SEVİNÇ GÖSTERİSİ
Özgür Suriye Ordusu güçleri bölgenin en büyük köylerinden olan Meryemeyn’de kontrolü ele geçirmenin sevincini havaya silah sıkarak kutladı. ÖSO güçleri sevinç gösterisinde teröristleri bölgeden temizlediklerini ve Afrin’i de terör tehdidinden kurtarana kadar TSK önderliğinde ilerleyişlerini sürdüreceklerini kaydetti. Sevince tekbir getirerek eşlik eden Meryemeyn Köyü sakinleri ise Türk askeri ile birlikte kendilerini teröristlerden kurtardığı için ÖSO güçlerine teşekkür etti.

FOTOĞRAFLI

Terörden temizlenen köyde kutlama ve sevinçTerörden temizlenen köyde kutlama ve sevinçTerörden temizlenen köyde kutlama ve sevinçTerörden temizlenen köyde kutlama ve sevinç

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