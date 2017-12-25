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Terörist mezarında propagandaya tutuklama

YAŞAM HABERLERİ | 25.12.2017 18:24 | Son Güncelleme 9 saat önce

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesinde 2015'te toprağa verilen bir teröristin mezarı başında terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı iddia edilen Hüseyin A., Ankara'da tutuklandı.

Irak'ın Şengal kentinde 2015'te öldürülen PKK'lı bir teröristin cenazesinde çekilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerde örgüt propagandasının yapıldığını belirleyen Pazarcık Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında görüntüleri inceleyen Pazarcık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, görüntülerdeki kişilerinin kimliklerini belirledi. Soruşturma kapsamında bugüne kadar 17 kişi tutuklanırken, görüntülerde yer alan Hüseyin A.'nın Ankara'ya kaçtığı bilgisine ulaşıldı. Yapılan çalışmalarda şüpheli Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde yakalandı. İşlemlerinin ardından Hüseyin A., Şereflikoçhisar Adliyesi'ne sevk edilirken, SEGBİS yöntemiyle Pazarcık Adliyesi ile kurulan bağlantıda ifadesi alındıktan sonra tutuklandı. Hüseyin A. ile birlikte soruşturmadaki tutuklu sayısı 18'e çıktı.

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