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Teröristler, Afrin’i terk etmek isteyen sivilleri engelliyor

YAŞAM HABERLERİ  | 14.03.2018 20:49 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında kuşatılan Afrin’i terk etmek isteyen siviller teröristler tarafından engelleniyor.Zeytin Dalı Harekatı’nda kuşatılan Afrin’i terk etmek isteyen siviller, kendilerine engel olan teröristlere karşı direniyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında kuşatılan Afrin’i terk etmek isteyen siviller teröristler tarafından engelleniyor.
Zeytin Dalı Harekatı’nda kuşatılan Afrin’i terk etmek isteyen siviller, kendilerine engel olan teröristlere karşı direniyor. Teröristler, Afrin’den çıkmak isteyen sivillerin önünü keserek bölgeden ayrılmalarına engel olmaya çalışıyor. İnsansız Hava Aracı (İHA) ile kaydedilen ve TSK tarafından yayınlanan görüntülerde sivillerin oluşturduğu konvoyun teröristler tarafından önlerinin kesildiği görülüyor.

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