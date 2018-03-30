HABER

Teröristler Hatay’da iş makinesi yaktı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.03.2018 12:41 | Son Güncelleme

Hatay’ın Payas ilçesinde taş ocağına gelen PKK’lı teröristler, bir iş makinesini yaktı.Edinilen bilgiye göre, bir grup terörist, Payas’ın Çınarlık Yaylası’ndaki bir taş ocağına gelerek çalışanları konteynere kapattı.

Hatay’ın Payas ilçesinde taş ocağına gelen PKK’lı teröristler, bir iş makinesini yaktı.
Edinilen bilgiye göre, bir grup terörist, Payas’ın Çınarlık Yaylası’ndaki bir taş ocağına gelerek çalışanları konteynere kapattı. İşletmedeki mazotu iş makinesinin üzerine dökerek aracı ateşe veren teröristler, taş ocağındaki gıda malzemeleri ile işçilerin bazı malzemelerini ve işletmeye ait 06 AFC 733 plakalı ticari aracı ise gasp etti.
İşçilerin jandarmaya haber vermesi üzerine bölgede operasyon başlatıldı.

Otobüste 2 kişiyi elle taciz ederken yakalandı!Otobüste 2 kişiyi elle taciz ederken yakalandı!
'Kürtler olmadan imkansız''Kürtler olmadan imkansız'
'Tosun' hakkında şok detay! DEAŞ'ı da kullanmış'Tosun' hakkında şok detay! DEAŞ'ı da kullanmış
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Siirt'te hain saldırı! Çok sayıda şehit var

Son dakika! Siirt'te hain saldırı! Çok sayıda şehit var

'Tosuncuk'un yeni bombası'

'Tosuncuk'un yeni bombası'

Baba böyle seslendi: Artık para göndermeyin

Baba böyle seslendi: Artık para göndermeyin

Nihat Doğan'dan Seda Akgül'e çirkin sözler! Seda Akgül'den ilk tepki

Nihat Doğan'dan Seda Akgül'e çirkin sözler! Seda Akgül'den ilk tepki

Bülent Arınç'a büyük şok! Hesabından cinsel içerikli paylaşım yapıldı

Bülent Arınç'a büyük şok! Hesabından cinsel içerikli paylaşım yapıldı

Survivor 2018'de iletişim ödülü hangi takım kazandı? Survivor'da gözyaşlarını tutamadılar

Survivor 2018'de iletişim ödülü hangi takım kazandı? Survivor'da gözyaşlarını tutamadılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cesedini acil servise kucağında getirmişti... Dilek Bozal cinayetinde sevgiliye tahliye!

Cesedini acil servise kucağında getirmişti... Dilek Bozal cinayetinde sevgiliye tahliye!

16 kişilik araca 53 kişiyi doldurdular! Katliam gibi kaza!

16 kişilik araca 53 kişiyi doldurdular! Katliam gibi kaza!

Antalya'da alkol alıp dilenen yaşlı kadın ortalığı karıştırdı!

Antalya'da alkol alıp dilenen yaşlı kadın ortalığı karıştırdı!

Nikahlı eşine zorla fuhuş yaptırmıştı! Vücudu bozulmasın diye bakın ne yaptı!

Nikahlı eşine zorla fuhuş yaptırmıştı! Vücudu bozulmasın diye bakın ne yaptı!

3 milyon TL'lik akıl almaz vurgun! Dilenciye takım elbise giydirip...

3 milyon TL'lik akıl almaz vurgun! Dilenciye takım elbise giydirip...

Baba böyle seslendi: Artık para göndermeyin

Baba böyle seslendi: Artık para göndermeyin

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.