Teröristler Hatay’da iş makinesi yaktı

Hatay’ın Payas ilçesinde taş ocağına gelen PKK’lı teröristler, bir iş makinesini yaktı.

Edinilen bilgiye göre, bir grup terörist, Payas’ın Çınarlık Yaylası’ndaki bir taş ocağına gelerek çalışanları konteynere kapattı. İşletmedeki mazotu iş makinesinin üzerine dökerek aracı ateşe veren teröristler, taş ocağındaki gıda malzemeleri ile işçilerin bazı malzemelerini ve işletmeye ait 06 AFC 733 plakalı ticari aracı ise gasp etti.

İşçilerin jandarmaya haber vermesi üzerine bölgede operasyon başlatıldı.