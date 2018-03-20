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Teröristler ile bağlantılarını telefonlardaki fotoğraflar ortaya çıkarttı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.03.2018 14:29 | Son Güncelleme

Eskişehir’de durumundan şüphelenilen 2 yabancının telefonlarını inceleyen polis ekipleri, şahısların terör örgütü ile bağlantılı olduklarını tespit etti.Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; otogar seyahat acentelerine "Yabancı Terör Savaşçıları" projesi kapsamında yabancı uyruklu şahısların ülke içerisinde seyahat ederken yol izin belgelerinin kontrol edilmesi ve seyahat belgesi olmayan yabancı şahıslara bilet satılmaması konusunda başlattığı çalışmalara devam ediyor.

Teröristler ile bağlantılarını telefonlardaki fotoğraflar ortaya çıkarttı

Eskişehir’de durumundan şüphelenilen 2 yabancının telefonlarını inceleyen polis ekipleri, şahısların terör örgütü ile bağlantılı olduklarını tespit etti.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; otogar seyahat acentelerine "Yabancı Terör Savaşçıları" projesi kapsamında yabancı uyruklu şahısların ülke içerisinde seyahat ederken yol izin belgelerinin kontrol edilmesi ve seyahat belgesi olmayan yabancı şahıslara bilet satılmaması konusunda başlattığı çalışmalara devam ediyor. Bu kapsamda Van iline seyahat etmek için Eskişehir Şehirlerarası Otobüs Terminaline giderek bilet almak isteyen yabancı uyruklu bir şahsa, otogar görevlileri tarafından yol izin belgesi soruldu. İzin belgesi bulunmayan şahıs, otobüs bileti kesilmemesi üzerine yol izin belgesi almak için aynı gün İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gelerek kendisini Suriye Uyruklu Ş. N. olarak tanıttı. Ancak İl Göç İdaresi görevlilerince şahsın uyruğundan ve beyanlarından şüphelenilmesi üzerine Suriye uyruklu olmadığı anlaşıldı. Telefonunda bulunan resimlerden pasaport fotoğrafını gösteren şahsın, İran uyruklu S.S olduğu ve şahsın bu kapsamda yapılan sorgulamasında legal olarak Türkiye’ye giriş kaydının bulunmadığı tespit edildi. İl Göç İdaresi Müdürlüğü görevlileri tarafından Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne konunun bildirilmesiyle çalışma başlatıldı. S.S ve yanında bulunan arkadaşı İran uyruklu E.A. isimli şahısların telefonları üzerinde yapılan ön incelemede S.S. isimli şahsın telefonunda; kendisinin uzun namlulu silahlı olarak terör örgütü mensupları ile fotoğraflarının bulunduğu, PKK/KCK terör örgütünün sözde bayrağı olduğu, E.A isimli şahsın telefonunda terör örgütü mensuplarının fotoğrafının bulunduğu tespit edildi. Bunun üzerine gözaltına alınan 2 kişi, bugün adliyeye sevk edildi.

Teröristler ile bağlantılarını telefonlardaki fotoğraflar ortaya çıkarttı

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