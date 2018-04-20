Teröristler okulları bile eylemlerine alet etti

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Afrin’de bir okul binasında yapılan aramada teröristler tarafından el yapımı patlayıcı ve telsizlerde kullanılan 19 bin adet pilin ele geçirildiğini açıkladı.

TSK, Afrin ilçe merkezinde teröristlerin okulları bile eylemlerine alet ettiğini belirtti. METİ timlerince Afrin ilçe merkezindeki okul binasında yapılan aramada el yapılı patlayıcı yapımında ve telsizlerde kullanılan 19 bin adet pil bulunduğunu açıklandı.