HABER

Teröristlerden biri 300 bin TL ödüllü gri listede çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.03.2018 18:53 | Son Güncelleme

Tunceli’de etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin 300 bin TL ödüllü Gri listede aranan sözde Pülümür Gücü Sorumlusu Delila kod adlı Zeynep Miran olduğu belirlendi.Tunceli Valiliği yaptığı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet ve MİT Müdürlüğü tarafından merkez kırsalında müşterek olarak yapılan operasyonda 3 teröristin silah ve teçhizatıyla birlikte ölü olarak ele geçirildiğini, bir askerin yaralandığı bildirildi.Kadın terörist sözde sorumlu çıktıAçıklamada, "Etkisiz hale getirilen örgüt mensuplarının kimliklerinin tespiti için sürdürülen çalışmalarda teröristlerden birinin terör arananlar gri listede kaydı bulunan sözde Pülümür Gücü Sorumlusu Delila (K) Zeynep Miran olduğu tespit edilmiştir.Ayrıca operasyon bölgesinde teröristlerin üzerinde ve 1 sığınak içerisinde 3 adet kaleşnikof piyade tüfeği, 12 adet dolu şarjör, 1 adet el bombası, 1 adet sırt telsizi, 2 adet el telsizi, 1 adet müzik çalar, 1 adet cep telefonu, 4 adet kaleşnikof kütüklüğü, 3 adet flaş bellek, 1 adet micro kart, 1 adet güneş paneli, 10 adet pil bloğu, 50 metre kablo, 2 adet sırt çantası, 7 adet uyku tulumu, 7 adet terörist kıyafeti, 8 adet şemsiye, 1 çift ayakkabı, 3 adet mont, 50 kilogram un, 30 kilogram bulgur, 15 kilogram salça, 35 kilogram peynir, 15 kilogram pirinç, 15 paket çay, 10 kilogram şeker, 100 adet ekmek ve çok miktarda örgütsel doküman ele geçirilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Tunceli’de etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin 300 bin TL ödüllü Gri listede aranan sözde Pülümür Gücü Sorumlusu Delila kod adlı Zeynep Miran olduğu belirlendi.
Tunceli Valiliği yaptığı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet ve MİT Müdürlüğü tarafından merkez kırsalında müşterek olarak yapılan operasyonda 3 teröristin silah ve teçhizatıyla birlikte ölü olarak ele geçirildiğini, bir askerin yaralandığı bildirildi.

Kadın terörist sözde sorumlu çıktı
Açıklamada, "Etkisiz hale getirilen örgüt mensuplarının kimliklerinin tespiti için sürdürülen çalışmalarda teröristlerden birinin terör arananlar gri listede kaydı bulunan sözde Pülümür Gücü Sorumlusu Delila (K) Zeynep Miran olduğu tespit edilmiştir.
Ayrıca operasyon bölgesinde teröristlerin üzerinde ve 1 sığınak içerisinde 3 adet kaleşnikof piyade tüfeği, 12 adet dolu şarjör, 1 adet el bombası, 1 adet sırt telsizi, 2 adet el telsizi, 1 adet müzik çalar, 1 adet cep telefonu, 4 adet kaleşnikof kütüklüğü, 3 adet flaş bellek, 1 adet micro kart, 1 adet güneş paneli, 10 adet pil bloğu, 50 metre kablo, 2 adet sırt çantası, 7 adet uyku tulumu, 7 adet terörist kıyafeti, 8 adet şemsiye, 1 çift ayakkabı, 3 adet mont, 50 kilogram un, 30 kilogram bulgur, 15 kilogram salça, 35 kilogram peynir, 15 kilogram pirinç, 15 paket çay, 10 kilogram şeker, 100 adet ekmek ve çok miktarda örgütsel doküman ele geçirilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Erdoğan'dan Mehmet Şimşek'e ekonomi göndermesi!Erdoğan'dan Mehmet Şimşek'e ekonomi göndermesi!
Kuryenin dövdüğü genç o anları anlattıKuryenin dövdüğü genç o anları anlattı
Çiftlik Bank'ın araştırılması için verilen önerge reddedildi!Çiftlik Bank'ın araştırılması için verilen önerge reddedildi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Naz Elmas'a kameralar önünde ahlaksız teklif!

Naz Elmas'a kameralar önünde ahlaksız teklif!

Sanatçılar birlik oldu! İstifa çağrısında bulundular

Sanatçılar birlik oldu! İstifa çağrısında bulundular

Survivor'da ortalığı karıştıran sevinç gösterisi! 'O halatı beline dolarım sallana sallana...'

Survivor'da ortalığı karıştıran sevinç gösterisi! 'O halatı beline dolarım sallana sallana...'

Beyaz Show'da Seren Serengil ilişki sözleşmesiyle herkesi şaşırttı!

Beyaz Show'da Seren Serengil ilişki sözleşmesiyle herkesi şaşırttı!

Görüntüleri ortaya çıktı! 41 yaşındaki kadın öğretmen, 18 yaşındaki kız öğrencisiyle...

Görüntüleri ortaya çıktı! 41 yaşındaki kadın öğretmen, 18 yaşındaki kız öğrencisiyle...

Futbolu bıraktı, yetişkin film oyuncusu olacak

Futbolu bıraktı, yetişkin film oyuncusu olacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
1 traktör odun karşılığı fuhuş pazarlığı

1 traktör odun karşılığı fuhuş pazarlığı

Kardashian kalçası yaptırmak için Türkiye'ye geldi! Sonuç korkunç

Kardashian kalçası yaptırmak için Türkiye'ye geldi! Sonuç korkunç

Cenazede 'yok artık' dedirten olay! Herkes şaşkına döndü

Cenazede 'yok artık' dedirten olay! Herkes şaşkına döndü

Taksim'de dilenci terörü! 12 yaşındaki kızı...

Taksim'de dilenci terörü! 12 yaşındaki kızı...

İstanbul'da korkunç olay! 4 tonluk makine işçinin üzerine devrildi

İstanbul'da korkunç olay! 4 tonluk makine işçinin üzerine devrildi

Erkek arkadaşını tokatladı, herkes şaştı kaldı

Erkek arkadaşını tokatladı, herkes şaştı kaldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.