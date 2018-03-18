Teröristlerin Afrin'teki cephaneliği böyle görüntülendi

SURİYE (DHA) Zeytin Dalı Harekatı kapsamında sabah erken saatlerde üç ayrı koldan Afrin merkezine giren TSK ve Özgür Suriye Ordusu güçleri kısa sürede tüm şehrin kontrolünü ele geçirdi. Kent merkezinde yapılan aramalarda teröristlerin kullandığı tespit edilen tünelde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
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