Teröristlerin gerçek yüzünü, kadın ve çocuk teröristler itiraf etti

Terör örgütü PKK/PYD tarafından zorla örgüte dahil edilen ve sakinleştirici ile tutulan çocuk ve kadınlar yaşadıklarını anlattı. Terörist bir kadın, DEAŞ’lı teröristlerin PYD ile birlikte hareket ederek Türk askerlerine bombalı tuzak kurduğuna şahit olduğunu söyledi. Çocuk yaştaki bir terörist ise eğitimi İranlı bir grubun verdiğini aktardı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Özgür Suriye Ordusu ile birlikte Suriye’nin Afrin bölgesini teröristlerden temizlemek için başlattığı ve başarılı bir şekilde tamamladığı ’Zeytin Dalı Harekatı’nda yakalanan kadın ve çocuk teröristler örgütün iç yüzünü anlattı.

Terör örgütü PKK/PYD tarafından zorla örgüte götürülen çocuklar, örgüt tarafından infaz edilmekten korkanlara her gün sakinleştirici verildiğini ifade ederken, bir kadın terörist ise örgütün DEAŞ’la birlikte çalıştığına şahit olduğunu itiraf etti.

"Her gün sakinleştirici ilaçlar veriyorlar"

17 yaşlarındaki B.H. ve N.S. zorla götürüldükleri yerde yaşadıkları psikolojik işkence, pişmanlık ve korkularını hala unutamadıklarını söyledi.

Kollarında derin jilet izi olan ve yaşadığı korkuları Türk askerlerine teslim olduktan sonra atlattığını ifade eden B.H. "PYD/YPG beni zorla askere aldı. Ayrılmak istedim ancak ölümle tehdit ettiler. Benim gibi birçok kişi ayrılmak istiyordu. Örgütte korku içerisinde olan birçok kişi var. Korkuları bastırmak için sorumlular her gün sakinleştirici ilaçlar veriyorlar. TSK’ya teslim olduktan sonra hiç kötü muamele görmedim” dedi.