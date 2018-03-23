HABER

Teröristlerin kullandığı 26 sığınak ile 2 EYP imha edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 23.03.2018 19:58 | Son Güncelleme

Bingöl’ün Adaklı ilçesi kırsalında terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonda 26 sığınak ile 2 EYP imha edildi.Bingöl Valiliği, İl Jandarma ve Kiğı Jandarma Komando Komutanlığı tarafından Adaklı ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü PKK’ya yönelik operasyon yapıldığını bildirdi.Valilik tarafından yapılan açıklamada, "BTÖ mensuplarının etkisiz hale getirilmesi maksadıyla icra edilen operasyonda 26 sığınak, 2 adet el yapımı patlayıcı madde düzeneği, 16 adet büyük tüp, 6 adet küçük tüp ile yaşam malzemesi ele geçirilerek imha edilmiştir" denildi.Valilik, bölge halkının da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, kent genelinde bölücü terör örgütü ile mücadelenin kararlılıkla süreceğini de belirtti.

Teröristlerin kullandığı 26 sığınak ile 2 EYP imha edildi

Bingöl’ün Adaklı ilçesi kırsalında terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonda 26 sığınak ile 2 EYP imha edildi.
Bingöl Valiliği, İl Jandarma ve Kiğı Jandarma Komando Komutanlığı tarafından Adaklı ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü PKK’ya yönelik operasyon yapıldığını bildirdi.
Valilik tarafından yapılan açıklamada, "BTÖ mensuplarının etkisiz hale getirilmesi maksadıyla icra edilen operasyonda 26 sığınak, 2 adet el yapımı patlayıcı madde düzeneği, 16 adet büyük tüp, 6 adet küçük tüp ile yaşam malzemesi ele geçirilerek imha edilmiştir" denildi.
Valilik, bölge halkının da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, kent genelinde bölücü terör örgütü ile mücadelenin kararlılıkla süreceğini de belirtti.

Teröristlerin kullandığı 26 sığınak ile 2 EYP imha edildi

Teröristlerin kullandığı 26 sığınak ile 2 EYP imha edildi

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ölen annesinin erkek olduğunu öğrenen kıza ikinci şok!

Ölen annesinin erkek olduğunu öğrenen kıza ikinci şok!

Nil Makaracı eşcinsel olduğu için diziden kovulduğunu iddia etti

Nil Makaracı eşcinsel olduğu için diziden kovulduğunu iddia etti

Taklit ve tağşiş yapan işletmeler açıklandı

Taklit ve tağşiş yapan işletmeler açıklandı

Son dakika! Erdoğan: Sırada İdlib ve Menbiç var

Son dakika! Erdoğan: Sırada İdlib ve Menbiç var

Fransa'da IŞİD saldırısı! Ölü ve yaralılar var

Fransa'da IŞİD saldırısı! Ölü ve yaralılar var

AK Parti'de tartışma yaratan 'FETÖ borsası' iddiasına Başbakan Yıldırım'dan açıklama

AK Parti'de tartışma yaratan 'FETÖ borsası' iddiasına Başbakan Yıldırım'dan açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
12 gündür aranıyordu! Cesedi bakın nerede bulundu

12 gündür aranıyordu! Cesedi bakın nerede bulundu

Okulda şok olay! Müdürü sırtından bıçakladı

Okulda şok olay! Müdürü sırtından bıçakladı

İlginç olay! Kedi hayvan barınağına girdi, 14 koyun öldü

İlginç olay! Kedi hayvan barınağına girdi, 14 koyun öldü

Okul önünde vahşet! Boğazı kesilerek öldürüldü

Okul önünde vahşet! Boğazı kesilerek öldürüldü

Tavana asılı halde bulundu! Kimliği şok etti!

Tavana asılı halde bulundu! Kimliği şok etti!

4 çocuğundan 2'sini öldüren katil babadan akılalmaz sözler!

4 çocuğundan 2'sini öldüren katil babadan akılalmaz sözler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.