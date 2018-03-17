Teröristlerin yalanı, fotoğraf ve görüntülerle kanıtlandı

Mücahit YOLCU- KİLİS-DHA)GENELKURMAY Başkanlığı, Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında Türk jetlerinin, Afrin'deki hastaneyi bombaladığı yalanını, yayımladığı fotoğraf ve videolarla kanıtladı. Afrin Hastanesinin bu sabah İnsansız Hava Aracı (İHA) ile çekilen fotoğraf ve görüntülerini paylaşan Genelkurmay Başkanlığı, "Türkiye'nin Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin'de hastane bombalandığına dair haberler gerçek dışıdır. Zeytin Dalı Harekâtı sivil/masumlara ve çevreye kesinlikle zarar verilmeyecek şekilde icra edilmektedir" açıklamasını yaptı. Tarih ve saat yer alan görüntülerde, hastanenin kullanılabilir durumda olduğu görülüyor.