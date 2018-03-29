Ters dönen kamyonda sıkışan şoförü, itfaiye kurtardı

Ergün AYAZ/DİLOVASI (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde, kavşakta devrilen kamyonun şoförü, sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kaza, öğle saatlerinde, D-100 karayolu Liman Caddesi kavşağında meydana geldi. Gebze'den aldığı yaklaşık 15 ton ağırlığındaki evsel atığı İzmit Atık ve Artıkları Arıtma Yakma ve Değerlendirme A:Ş'ye (İZAYDAŞ) götüren Hüseyin Gökmen yönetimindeki 34 UZ 7364 plakalı kamyon, kavşakta devrildi. Hüseyin Gökmen şoför mahallinde sıkışırken, kasadaki evsel atıkların bir bölümü yol kenarına saçıldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince kurtarılan Hüseyin Gökmen, kaldırıldığı Fatih Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Kaza nedeniyle kapanan Dilovası'na giriş yapılan kavşak, kamyonun çekici ile kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.