Ters dönen kamyonun altında kalan sürücü ağır yaralandı

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde yağış nedeniyle viraj alamayıp ters dönen çöp yüklü kamyonun altında kalan sürücüsü ağır yaralandı.
Kaza 13.00 sularında Dilovası D-100 Karayolu OSB girişi yan yolda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Hüseyin G. İdaresindeki 43 UZ 7364 plakalı çöp yüklü kamyon yağış nedeniyle viraja girerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kayarak ters döndü. Kazada kamyon sürücüsü Hüseyin G. Araç içerisinde sıkıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan sürücüyü kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanedeki sürücünün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Ters dönen kamyon olay yerinden vinç yardımı ile kaldırılırken, polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.
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