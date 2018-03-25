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Ters rüzgara yakalanan yamaç paraşütçüsü düşüp yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.03.2018 13:59 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'da, yamaç paraşütüyle Mahmut Ensari Tepesi'nden atlayış yaptıktan sonra ters rüzgara yakalanıp düşen Hüseyin Gazi Paksoy (38), yaralandı.

Ters rüzgara yakalanan yamaç paraşütçüsü düşüp yaralandı

Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da, yamaç paraşütüyle Mahmut Ensari Tepesi'nden atlayış yaptıktan sonra ters rüzgara yakalanıp düşen Hüseyin Gazi Paksoy (38), yaralandı.
Olay, öğle saatlerinde Adıyaman- Kahta karayolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi.
Mahmut Ensari Tepesi'nden yamaç paraşütüyle atlayış yapan Hüseyin Gazi Paksoy, iniş noktasına yaklaştığında ters rüzgara yakalandı. Paraşütü dolanan Paksoy, yere düştü. Toprak zemine düşen Paksoy yaralandı. Paksoy, çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Paksoy'un sağlık durumu iyi olduğu belirtildi.

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Ters rüzgara yakalanan yamaç paraşütçüsü düşüp yaralandıTers rüzgara yakalanan yamaç paraşütçüsü düşüp yaralandı

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