Ters yöne giren hafif ticari araç otomobile çarptı: 1 ölü, 6 yaralı

Cihan KAYA/YATAĞAN (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde, otomobille ters yönden gelen hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2'si ağır 6 kişi de yaralandı.
Olay, bugün akşam saatlerinde Muğla-Aydın Karayolu Bozarmut Mevkii'nde meydana geldi. Ali Kırık idaresindeki 48 EY 670 plakalı hafif ticari araç, iddiaya göre emniyet şeridinde ters istikamette ilerlerken karşı yönden gelen Mustafa Şirin yönetimindeki 09 TR 567 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan Erkan, Hakan, Ayhan Güllü ve ismi öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan ismi öğrenilemeyen 1 kişi yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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