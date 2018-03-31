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Ters yöne giren sürücü ve arkadaşı kaza yapınca bayıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.03.2018 15:34 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, sürücünün ters yöne girdiği otomobil, karşı yönden gelen otomobille çarpıştı.

Ters yöne giren sürücü ve arkadaşı kaza yapınca bayıldı

Erol POLAT/DARICA (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, sürücünün ters yöne girdiği otomobil, karşı yönden gelen otomobille çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde, Darıca Bağlarbaşı Mahallesi Tuzla Caddesi'nde meydana geldi. Hakan Kaya (37), yönetimindeki 34 KP 5912 plakalı otomobille, 20-30 metre ilerdeki tamirhaneye gitmek için yolun etrafını dolaşmak yerine tek yönlü yola girdi. Otomobil, Mehmet Tüfekçi (57) yönetimindeki 34 BF 0497 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Mehmet Tüfekçi yaralanırken, kazanın şokuyla Hakan Kaya ve yanındaki arkadaşı kısa süreli baygınlık geçirdi. 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Darıca Farabi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Tüfekçi, tedaviye alındı.

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Ters yöne giren sürücü ve arkadaşı kaza yapınca bayıldıTers yöne giren sürücü ve arkadaşı kaza yapınca bayıldı

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