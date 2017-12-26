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Tersanede “Patlama" hareketliliği (2)

YAŞAM HABERLERİ | 26.12.2017 17:45 | Son Güncelleme 9 saat önce

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA Tuzla'da bulunan bir tersaneden yükselen patlama sesi panik yarattı. Tuzla Tersaneler Caddesi'nde bulunan bir tersaneden saat 16.30 sıralarında patlama sesi duyuldu. Çevrede bulunanlar ses üzerine itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiyenin ilk incelemesi sonucu bir geminin kazan dairesinde ufak çapta patlama meydana geldiği ve ölen yada yaralananın olmadığı belirlendi. İncelemenin ardından itfaiye ve sağlık ekipleri tersaneden ayrıldı.

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