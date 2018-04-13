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Tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekattir?

YAŞAM HABERLERİ  | 13.04.2018 16:24 | Son Güncelleme

Nafile namazlardan biri olan tesbih namazı genellikle kandillerde özellikle de Kadir Gecesi kılınır. İslama göre zorunlu olmasa da önemli görülen, tesbih namazının bir kez bile olsa kılınmasının hayırlı olduğu salık verilmektedir. Peki Tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekattır, ne zaman kılmak gerekir?

Tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekattir?

Tesbih namazı, nafile namaz olarak adlandırılan namazlardan biridir. Nafile namazların kılınması zorunlu değildir. Farz ve vacib olan namazların dışında belli günlerde içten geldiği için kılınır. Tesbih namazı da genellikle kandillerde ve özellikle de Kadir gecesinde kılınır.

TESBİH NAMAZI NEDİR?

Bir kez olsun kılınması tavsiye edilen nafile namazlarından olan Tesbih namazı, Hz. Peygamberimiz tarafından amcasına öğretilmiştir. Hadis alimi Tırmizi'nin aktarımına göre Peygamber efendimiz bilerek bilmeyerek, eski – yeni, küçük veya büyük günahlarının bağışlanması için bu namazı tavsiye etmiştir. Peygamber efendimiz tesbih namazının haftada, ayda , yılda veya ömürde bir kere kılınabileceğini söylemiştir. Peki Tesbih namazı nasıl bir namazdır?

Tesbih kelimesinin anlamı: Türkçe'ye Tespih olarak geçen bu Arapça kelime "Süphanallah" sözünün söylenmesidir. "Sbh" fiil kökükünün isim halidir. Tesbih ya da tespih aynı zamanda diniz sözleri tekrarlarken sayım yapmak veya oyalanmak için kullanılan boncuklardan yapılma halkanın adıdır. Bir tespite genellikle 33 ya da 99 tane olur.

TESBİH NAMASI NASIL KILINIR?

Dört rekat olmasına rağmen uzun kılınan ve kişinin tek başına kıldığı bir nafile namazıdır. Allah rızası için niyet edilerek namaza başlanır. Sübhâneke’den sonra 15 kere "Sübhânellâhi ve’l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber" denir. Ardından eûzü besmele çekilir, Fâtiha ve sûre okunduktan sonra 10 kere daha tesbih edilir yani ‘Sübhânellâhi ve’l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber’ denilir.

Bu tesbih, rükûya geçilince 10 kere, rükûdan doğrulunca 10 kere, ilk secdede 10 kere, secdeden kalkınca 10 kere, ikinci secdede de 10 kere söylenir. Böylece her rek‘atta 75 tesbih gerçekleştirilmiş olur. İkinci rek‘ata kalkılınca yine 15 kere tesbih okunur, ardından geri kalan kısım ilk rekatta olduğu gibi aynı şekilde yinelenir ve böylece 4 rek‘at sonunda toplam üç yüz tesbih edilmiş olur.

Tesbih namazında sehiv (yanılma) secdesini gerektiren bir şey olursa, sehiv secdesi normal olarak yapılır, o secdelerde bu tesbih yapılmaz.

NAFİLE NAMAZLARI HANGİLERİDİR?

Tesbih dışında da başka nafile namazları bulunmaktadır. Bu namazlar Peygamber efendimizin uygulamalarına ve eylemlerine dayanır. Tefekkür ve sevap için kılınan bu namazlar gönüllük esasına dayanır.

İslamiyette tesbih dışında nafile namazı olarak kabul edilen namazlar şunlardır: Tehecccüt namazı, kuşluk namazı, evvabin namazı, tahiyyetü'l-mescid namazı, abdest ve gusülden sonra kılıanan namaz, yoluculuk öncesi ve sonrası namazı, hacet namazı, istihare namazı, tövbe namazı, yağmur duası namazı, küsuf ve hüsuf namazları ve mübarek gecelerde namaz kılınması...

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