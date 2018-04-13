Tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekattir?

Tesbih namazı, nafile namaz olarak adlandırılan namazlardan biridir. Nafile namazların kılınması zorunlu değildir. Farz ve vacib olan namazların dışında belli günlerde içten geldiği için kılınır. Tesbih namazı da genellikle kandillerde ve özellikle de Kadir gecesinde kılınır.

TESBİH NAMAZI NEDİR?

Bir kez olsun kılınması tavsiye edilen nafile namazlarından olan Tesbih namazı, Hz. Peygamberimiz tarafından amcasına öğretilmiştir. Hadis alimi Tırmizi'nin aktarımına göre Peygamber efendimiz bilerek bilmeyerek, eski – yeni, küçük veya büyük günahlarının bağışlanması için bu namazı tavsiye etmiştir. Peygamber efendimiz tesbih namazının haftada, ayda , yılda veya ömürde bir kere kılınabileceğini söylemiştir. Peki Tesbih namazı nasıl bir namazdır?

Tesbih kelimesinin anlamı: Türkçe'ye Tespih olarak geçen bu Arapça kelime "Süphanallah" sözünün söylenmesidir. "Sbh" fiil kökükünün isim halidir. Tesbih ya da tespih aynı zamanda diniz sözleri tekrarlarken sayım yapmak veya oyalanmak için kullanılan boncuklardan yapılma halkanın adıdır. Bir tespite genellikle 33 ya da 99 tane olur.