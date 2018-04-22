Tescilli binada yangın

Muğla’nın Menteşe ilçesinde tarihi değeri olan ve koruma kurulu tarafından tescilli işyerinde öğle saatlerinde çıkan yangın çevre binalara sıçramadan kontrol altına alındı. Yangının lokanta olarak hizmet veren tarihi binanın mutfak bölümünde çıktığı tahmin ediliyor.
Menteşe Camikebir Mahallesi Saatli Kule Caddesi üzerinde yer alan Ahmet Yılmaz’a ait ‘Fatma Ana’nın Mutfağı’ işyerinden öğle saatlerinde yoğun duman yükselmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bilgi verildi. Olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Menteşe Grup Amirliği ekipleri ve 112 Acil Servis ambulansı sevk edildi. Tek katlı ve ahşap çatılı tarihi binanın çatı katından yoğun duman çıkışının önlenmesi amacıyla itfaiye ekipleri işyerindeki yangına içeriden ve çatıdan müdahale etti. Yapılan müdahale sonrası yangın kontrol altına alınırken, çevre binalara sıçramadan kontrol altına alınması büyük bir faciayı önledi.
İşyeri sahibi kadın ekmek teknesinin yanması nedeniyle gözyaşlarına hakim olamazken sinir krizleri geçirdi. İşyeri sahibi kadına 112 Acil Sevir ambulans ekipleri ve vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı.
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