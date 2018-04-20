Tescilsiz motosikletle kaza yapan yaralı sürücü kaçtı

Adana’nın Kozan ilçesinde tescilsiz motosikletle bir başka otomobile çarparak yaralanan motosiklet sürücüsü motosikletini bırakarak kaçtı.
Edinilen bilgiye göre kaza Karacaoğlan Mahallesi Şehit Hüseyin Soydan Caddesi’nde meydana geldi. Cadde üzerinde ilerleyen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen tescilsiz motosiklet, Cem Taştan’ın yönetimindeki 01 Y 3998 plakalı otomobile yandan çarptı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, motosikletini bırakarak kaçtı. Otomobilde ise küçük çaplı hasar oluştu.
Polis ekipleri yaralı sürücüyü bulmak için çalışma başlattı.
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