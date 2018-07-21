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Tesisatçı 1'inci kat balkonundan düşüp öldü; arkadaşları şaşırdı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.07.2018 14:12 | Son Güncelleme

ADANA'da doğal gaz hattı çeken Abdullah Altuntoprak (40) çalıştığı apartmanın 1'inci kat balkonundan düşerek yaşamını yitirdi.

Tesisatçı 1'inci kat balkonundan düşüp öldü; arkadaşları şaşırdı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)- ADANA'da doğal gaz hattı çeken Abdullah Altuntoprak (40) çalıştığı apartmanın 1'inci kat balkonundan düşerek yaşamını yitirdi.
Olay, Çukurova ilçesi Yurt mahallesi'nde meydana geldi. 8 katlı binanın 1'inci katına doğalgaz hattı çeken Abdullah Altuntoprak, balkonda çalıştığı sırada dengesini kaybederek 4 metre yüksekten apartman bahçesindeki çalının üzerine düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, Abdullah Altuntoprak'ın yaşamını yitirdiği belirledi. Acı haberi alan Altuntopak'ın arkadaşları ise, "Allahım 1'inci kattan düşen adam ölür mü ? Abdullah sana kaç kere dikkatli ol dedik" diyerek gözyaşı döktü. Altuntoprak'ın cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na götürülürken,
polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAF

Tesisatçı 1'inci kat balkonundan düşüp öldü; arkadaşları şaşırdıTesisatçı 1'inci kat balkonundan düşüp öldü; arkadaşları şaşırdıTesisatçı 1'inci kat balkonundan düşüp öldü; arkadaşları şaşırdıTesisatçı 1'inci kat balkonundan düşüp öldü; arkadaşları şaşırdı

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