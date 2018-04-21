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Tespih hırsızı, poşetteki parmak izinden yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.04.2018 09:57 | Son Güncelleme

ADANA'da bir işyerinden 7 bin 500 lira değerindeki 13 kehribar tespih ve 430 lira çaldığı ileri sürülen Enes C.

Tespih hırsızı, poşetteki parmak izinden yakalandı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da bir işyerinden 7 bin 500 lira değerindeki 13 kehribar tespih ve 430 lira çaldığı ileri sürülen Enes C. (21), poşetteki parmak izinden yakalandı.
Olay, Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Bir inşaat firmasına demir kapısını kırarak giren Esen C., işyerinde bulunan 7 bin 500 lira değerinde 13 kehribar tespih ve 430 lirayı çaldı. Sabah ofise geldiğinde hırsızlığı fark eden işyeri sahibi polisi aradı. İhbar üzerine gelen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Ayrıca ekipler, tespihlerin içinde bulunduğu plastik poşet üzerinde de parmak izi çalışması yaptı. Poşet üzerindeki parmak izinden şüphelinin aynı suçtan çok sayıda sabıkası olan Enes C. olduğu saptandı.
Gözaltına alınıp emniyete götürülen Enes C., görüntülerdeki kişinin kendisine çok benzediğini ancak tespihleri çalmadığını savundu. Adliyeye sevk edilen Enes C., tutuklandı.

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Tespih hırsızı, poşetteki parmak izinden yakalandıTespih hırsızı, poşetteki parmak izinden yakalandı

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