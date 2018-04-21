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Tespih ve para hırsızını poşetteki parmak izi ele verdi

YAŞAM HABERLERİ  | 21.04.2018 08:36 | Son Güncelleme

Adana’da bir iş yerinden 7 bin 500 lira değerinde 13 kehribar tespih ve 450 lira para çaldığı ileri sürülen bir kişi yakalandı.Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi’nde meydana geldi.

Tespih ve para hırsızını poşetteki parmak izi ele verdi

Adana’da bir iş yerinden 7 bin 500 lira değerinde 13 kehribar tespih ve 450 lira para çaldığı ileri sürülen bir kişi yakalandı.
Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre inşaat firmasının demir kapısını kırarak içeri giren Esen C. iş yerinde bulunan 7 bin 500 lira değerinde 13 adet kehribar tespih ve 430 lirayı çaldı.
Sabah geldiğinde soyulduğunu fark eden iş yeri sahibi polisi aradı. Olay yerine gelen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Ayrıca ekipler, tespihlerin içinde bulunduğu poşet üzerinde de parmak izi çalışması yaptı.
Yapılan incelemede, poşet üzerindeki parmak izinin hırsızlıktan çok sayıda kaydı bulunan Esen C. olduğu saptandı. Zanlının kayıtlarından adresine ulaşan ekipler, Enes C.’yi yakaladı. Emniyete götürülen zanlı görüntülerdeki kişinin kendisine çok benzediğini, ancak tespihleri çalmadığını söyledi.
İşlemleri tamamlanan Enes C. adliyeye sevk edildi.

Tespih ve para hırsızını poşetteki parmak izi ele verdi

Tespih ve para hırsızını poşetteki parmak izi ele verdi

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