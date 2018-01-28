Tesseralarla yapılmış kadın figürü olan tarihi eser ele geçirildi

ADANA, (DHA)- ADANA'da üzerinde küçük mozaik taşlarla (tessera) yapılmış kadın figürü bulunan tarihi eser ele geçirildi, 2'si Suriyeli, 3 kişi gözaltına alındı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İncirlik Park alanında şüphelendiği 35 PP 7851 plakalı otomobili durdurdu. Otomobilde, bir bez üzerinde küçük mozaik taşlarla yapılmış kadın figürü olan eser ele geçirildi. Otomobil sürücüsü Mehmet Ali Dinç ve yanındaki Suriye uyruklu Muhammed Faysal El Esved ile Turki El Cuma gözaltına alındı. Şüpheliler ifadelerinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Adana Müze Müdürlüğü'ne teslim edilen tarihi eser üzerinde ekspertiz raporu alındı. Ekspertiz raporunda "Renkli cam tesseralar kullanıldığı tespit edilen mozaik eserin arka yüzünde görüldüğü kadarıyla kenarların bordürle çerçevelendiği, bordürlü çerçevenin ortasında bir geyik figürü ve geyik figürü önünde sağ tarafına hafif yaslanır şekilde duran, sağ ayağı sol ayağın üzerine kıvrılmış, sol elinde bir ok tutan kadın figür olduğu görülmüş mozaik eserin belirtilen özellikleriyle Korunması Gereken Taşınmaz Kültür Varlığı niteliği taşıdığı tespit edilmiştir" denildi.
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