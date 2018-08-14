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Tetiğine yanlışlıkla dokunduğu tüfeğin ateş almasıyla öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 14.08.2018 14:10 | Son Güncelleme

DENİZLİ'de çiftçi Erkan Alakoyuncu (39), tetiğine yanlışlıkla dokunduğu av tüfeğinin ateş alması sonucu göğsünden vurularak, yaşamını yitirdi.

Tetiğine yanlışlıkla dokunduğu tüfeğin ateş almasıyla öldü

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ'de çiftçi Erkan Alakoyuncu (39), tetiğine yanlışlıkla dokunduğu av tüfeğinin ateş alması sonucu göğsünden vurularak, yaşamını yitirdi.
Olay, dün saat 20.00 sıralarında, Karayayla Mahallesi'nde meydana geldi. Kale ilçesinde çiftçilik yapan Erkan Alakoyuncu'nun göğsüne, elindeki ruhsatsız av tüfeğinin tetiğine yanlışlıkla dokununca namludan çıkan saçmalar isabet etti. Alakoyuncu'nun vurulduğunu görenler, sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Alakoyuncu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi. Jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Erkan Alakoyuncu'nun cansız bedeni, otopsi için Kale Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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